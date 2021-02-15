من هي الأميرة لمياء بنت هذلول التي نعاها الديوان الملكي السعودي؟

دبي - محمود عبدالرازق -

وشارك عدد من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية في نعي الأميرة التي توفيت بعد صراع مع المرض.

​وتوفيت الأميرة لمياء بعد قرابة شهر من من وفاة أختها الأميرة طرفة بنت هذلول.

والأميرة لمياء، هي ابنه الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود، الابن الثاني والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وشقيقة الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران حاليا.

​وللأميرة الراحلة 5 أشقاء وشقيقات، هم: الأميرة ريما (متوفية)، والأميرة نوف، والأميرة البندري (زوجة الأمير والشاعر المعروف عبد الرحمن بن مساعد)، والأمير عبد العزيز، والأميرة نجود.

​وللأميرة لمياء 7 إخوة وأخوات من زوجات والدها، وهم: الأميرات فهدة ونورة (متوفية) وسارة وطرفة (متوفية) والعنود، والأمير تركي والأمير سعود.