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بلينكن يحث تركيا على عدم الاحتفاظ بصواريخ "إس - 400" الروسية

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دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Press service of the Western Military District of the Russian Federation

القاهرة - سبوتنيك. وأعرب بلينكن لنظيره التركي عن تعازيه لمقتل 13 تركيا شمالي العراق، محملا حزب العمال الكردستاني المسؤولية، بحسب بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين.

وقال البيان إن "بلينكين أكد على عمق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، والمصلحة المشتركة في مكافحة الإرهاب... ودعم الحل السياسي للصراع في سوريا".

ولفت البيان إلى أن "بلينكن عبر عن تعازيه لمقتل الرهائن الأتراك شمالي العراق".

وأكد بلينكن لنظيره التركي أن "وجهة النظر الأمريكية هي أن إرهابيي حزب العمال الكردستاني يتحملون المسؤولية"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن بلينكين حثّ تركيا على "عدم الاحتفاظ بمنظومة صواريخ "إس - 400" الروسية".

© Sputnik

معلومات عن طائرة الشحن العسكري التي نقلت صواريخ "إس 400" إلى تركيا

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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