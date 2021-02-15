السعودية... الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن الديوان الملكي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية(واس).

وقال البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود".

وأوضح أنه "سيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4/ 7/ 1442هـ في مدينة الرياض".

لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اجرنا في مصيبتنا و اخلف علينا خيرا منها. وإنا لله وإنا اليه راجعون. الله يرحمك و يغفر لك يا لمياء بنت هذلول و دنا بنت عبدالله. الله يجعل ما صابكم تكفير. الله يرحمكم و يغفر لكم و يرزقكم الجنه بدون حساب و لا سابق عذاب آمين

​وبمجرد الإعلان عن نبأ الوفاة، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إلى دفتر عزاء في وفاة الأميرة.