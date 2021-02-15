صحيفة: إسرائيل تعلن مصادرة أموال وبضائع تركية "موجهة لتمويل حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن العملية نفذها المكتب الوطني لمواجهة الإرهاب التابع لوزارة الدفاع، وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، وهيئة الجمارك.

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وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقع أوامر بمصادرة بضائع وأموال قيمتها 121 ألف دولار.

وذكرت أن هذه الأموال جرى تحويلها عبر شركات تجارية من قبل أعضاء في حركة حماس متواجدين في تركيا إلى أعضاء بالحركة في الضفة الغربية.

وعقب العملية قال غانتس: "سوف نستمر بلا هوادة في مواجهة الإرهاب، وتعقب بنيته التحتية في أي مكان داخل إسرائيل، أو خارجها".

وفي ديسمبر/ كانون الأول، وقع غانتس أمرا بمصادرة 4 ملايين دولار، قال إن إيران حولتها إلى حماس في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية آنذاك إن الأموال كانت موجهة لتطوير البنية التحتية لغزة والتي تشمل إنتاج أسلحة ودفع مرتبات لـ "الإرهابيين".