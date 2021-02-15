شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بوافد أثيوبي يروج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته، وتبين أنه مخالف لنظام الإقامة من (الجنسية الأثيوبية)، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة.