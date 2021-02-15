وفد من القاهرة يبحث في طرابلس إعادة فتح السفارة المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال لقاء الوفد المصري برئاسة محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية، بوزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة.

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وكشف الوفد أنه وصل طرابلس، اليوم، لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية في طرابلس، الأمر الذي سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين.

وأكد الوفد حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا، متمنيا للحكومة الجديدة التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

في المقابل، أكد الوزير الليبي حرصه على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة.

وأوضح أنه وجه تعليمات للخبراء من الجانب الليبي بضرورة التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل.

وكانت السفارة المصرية قد أغلقت بعد اقتحامها، في يناير/ كانون الثاني 2014، ما دفع القاهرة لإغلاقها.