شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف فى اليوسفية جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف العربى فى اليوسفية جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وفى وقت سابق استهدف انفجار جديد مركز مساج في منطقة وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث انفجرت عبوة صوتية عند مركز مساج في منطقة العرصات الراقية وسط بغداد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن العبوة التي استهدفت المركز مصنعة يدويا ولم تتسبب بأي إصابات بشرية.

وشهدت الأشهر الأخيرة استهدافات مستمرة لمراكز المساج في بغداد ومحال بيع المشروبات الكحولية، وتتهم فصائل مسلحة بالوقوف وراء تلك العمليات.