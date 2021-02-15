شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح موعد وطريقة استرداد قيمة المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قدمت الإدارة العامة للمرور، توضيحاً هاماً بشأن طريقة استرداد قيمة مخالفة تم قبول الاعتراض عليها.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً ، وذلك بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”.

من جهة أخرى أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، وذلك عند طريق النقر على خدماتي، واختيار خدمات المرور، والضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية، وذلك بعد الدخول على الحساب الشخصي للمستخدم في المنصة.