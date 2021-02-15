شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الزراعية» يبدأ تلقي طلبات تمويل صغار مربي الماشية.. الرابط والشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية الزراعية، بدء استقبال طلبات تمويل صغار مربّي الماشية للعام المالي الحالي 2021م، بجميع مناطق المملكة.

وأوضح الصندوق في تغريدة على حسابه بموقع“تويتر” أن تلقي الطلبات يتم من خلالالرابط.

وأضاف الصندوق أنه يشترط في المتقدم أن يكون مسجَّلًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وألا يكون موظفًا حكوميًا أو بالقطاع الخاص، وألا يقل عمره عن 21 سنة.

وأكد الصندوق أن التمويل يقتصر على صغار المربين «50 – 500 رأس من الماشية»، مع حضور المتقدم ورشة تعريفية في مجال تربية الماشية.

وحول مزايا القرض، أوضح الصندوق، أنه يشمل: 200 ريال عن كل رأس ماشية، وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وإعفاء السنة الأولى من السداد.