وزير الصحة اللبناني يتوجه إلى روسيا قريبا لتأمين كمية كبيرة من لقاح "سبوتنيك V "

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، اليوم الاثنين، إن الوزير "سيتوجه قريبا إلى روسيا لإجراء مفاوضات حول استقدام لقاح "سبوتنيك V " إلى لبنان بكميات كبيرة جدا".

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وأشارت المعلومات التي حصلت عليها الوكالة إلى أن "زيارة حسن تأتي بعد اتصالات جرت بين لبنان وروسيا في هذا الخصوص تكللت بالنجاح، إلا أنها تحتاج إلى تقديم عرض حكومي لإنجازها".

وانطلقت، صباح يوم أمس الأحد، في لبنان، حملة التطعيم بلقاح "فايزر/بيونتيك" ضد فيروس كورونا، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت الدولي.

وبدأت عملية التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن. وتلقى الجرعة الأولى الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني، المعروف باسم "أبو سليم".

وبالتزامن مع بدء التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، انطلقت عمليات التطعيم أيضا، في مستشفى القديس غاورغيوس (الروم)، ومستشفى الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى دير يسوع الملك للعجزة، في العاصمة بيروت.

وأعلنت الحكومة اللبنانية أن الأولوية للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا لكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والقطاع الصحي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، في تصريحات صحفية من مستشفى بيروت الحكومي، إنه "التزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني... لن أتلقى اللقاح اليوم فالأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدّم تضحيات كبيرة ويجب إعطاءهم كل الحماية للقيام برسالتهم".

تجدر الإشارة إلى أن ثمانية وعشرين ألف جرعة من لقاح فايزر وصلت إلى لبنان، أمس، وستصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.