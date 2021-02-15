شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف عن موعد إطلاق أبل لجهازي « AirTags» و« iPad Pro» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت تسريبات ، أن شركة أبل قد تطلق جهاز التعقب”AirTags“، وجهاز”iPad Pro“في مارس المقبل، وربما تستضيف حدثا عبر الإنترنت.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أكد أحد المغردينAirTags“، أنه سيطلق في مارس ولا يوجد تأجيل أكثر من ذلك، حيث كان من المفترض أن يتم إطلاقه في نهاية عام 2020، وعلى الرغم من وجود قرائن في العديد من إصدارات”iOS“على وجوده.

وأوضحت التقارير أن”AirTags“عبارة عن أجهزة تعقب كروية صغيرة، يمكن توصيلها بالأجهزة والأشياء المفقودة لتحديد موقعها ونقلها عبر البلوتوث المنخفض الطاقة، بالتزامن مع تطبيق”Find My 3D Locator“.

وكشف التسريبات أنه سيتم إطلاق”iPad Pro“الجديد في مارس أيضا، تماشيا مع ما أكده مسرب آخر يحمل لقب مينج تشي كو، الذي أفاد بأن جهاز”iPad Pro“الجديد سيتم إطلاقه بحلول النصف الأول من عام 2021.

و بالنسبة لجهاز”iPad Pro“الجديد، كشفت الشائعات أنه سيأتي مع شاشة ”ميني ليد“ بحجم 12.9 بوصة، وقد يدعم الطراز الجديد”G5″، ويستخدم معالج ”A14X“، ويحسن بشكل طفيف تصميم مكبر الصوت والكاميرا.