شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 39 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن برنامج حساب المواطن ، اليوم الإثنين ، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ39 لشهر فبراير 2021.

وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال بوابته الإلكترونية :هنا.

جدير بالذكر ، أن برنامج حساب المواطن كان قد أودع قبل 5 أيام، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبين أنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.