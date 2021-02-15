شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الاستثمارات العامة» يحذر من عمليات احتيال باسمه ويدعو للإبلاغ عنها عبر «كلنا أمن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر صندوق الاستثمارات العامة ، اليوم الإثنين ، تحذيراً من أي الخليج 365 ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية .

وأكد الصندوق ، عبر حسابه في “تويتر” ، على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن ، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد .

جدير بالذكر أن تطبيق “كلنا أمن” يتيح إمكانية تقديم بلاغ بواسطة صورة أو فيديو أو تسجيل صوتي أو مشاركة الموقع .