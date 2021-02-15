شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الغذاء والدواء» لراغبي الحصول على التراخيص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكّدت هيئة الغذاء والدواء أن التقديم على التراخيص متاح من خلال النظام الإلكتروني (غد) للحصول على الترخيص إلكترونيًا. وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: “سهلناها بإمكانك الحصول على ترخيص مصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية ومكتب علمي ومركز متابعة دراسات سريرية.. طباعة الترخيص وأنت مكانك“.

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