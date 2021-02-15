شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حياته والآخرين للخطر.. «شرطة عسير»: القبض على مواطن قاد مركبته بتهور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على مواطن فاد مركبته بشكل متهور، حيث عرضه حياته والآخرين للخطر. وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بتوثيق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر ونشر ذلك على مواقع التواصل، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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