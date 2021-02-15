تدمير عجلة مفخخة شمالي العراق... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "تنفيذا لتوجيهات المراجع الخاصة بتفعيل الجهد الاستخباري للقضاء على خلايا عصابات "داعش" الإرهابية، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة الثاني والخمسين فرقة المشاة الرابعة عشرة وقوة من الحشد الشعبي وخلال تنفيذ واجب في سلسلة جبال البتيرة جنوب شرق قضاء امرلي بمحافظة كركوك، حيث تمكنت من العثور على عجلة مفخخة نوع "كورلا" أجرة مخبأة في سلسلة الجبال تم تدميرها موقعيا من قبل القوة المنفذة للواجب".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.