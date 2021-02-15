سياسي جزائري: المحادثات مع تبون دارت حول ضرورة تجديد المؤسسات المنتخبة

دبي - محمود عبدالرازق - كما دارت اللقاءات حول شروط الانتخابات والترشح ومتابعة وإدارة الانتخابات، معتبرا أن ما قام به الرئيس هو خطوة مهمة جدا لإعادة الثقة بين السلطة الحاكمة والأحزاب خاصة المعارضة، مؤكدا أن المجتمع الجزائري ينتظر تغييرات عميقة لمنظومة الحكم، بحسب جيلالي.

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وشدد جيلالي، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، على ضرورة تغيير المؤسسات حسب الدستور الجديد وأن يكون قانون الانتخابات توافقي بين الأحزاب السياسية لتفادي التزوير وغياب الشفافية، متمنيا أن تكون المشاركة في الانتخابات التشريعية أفضل مما كانت عليه في الاستفتاء.

و قال زعيم حزب "جبهة المستقبل" بالجزائر عبد العزيز بلعيد، إن الرئيس عبد المجيد تبون، يستعد لإصدار قرار حل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن القرار قد يعلن قبل يوم 18 فبراير/ شباط الجاري الموافق لـ "اليوم الوطني للشهيد".

في سياق متصل، قال رئيس جبهة المستقبل الجزائرية، عبد العزيز بلعيد، أمس الأحد، إن الرئيس عبد المجيد تبون، غير راض عن أداء جزء من طاقم الحكومة في بلاده.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن بلعيد أن تبون استقبله وأعرب خلال تلك المقابلة عن عدم رضاه عن جزء من الطاقم الحكومي، وأنه ناقش أداء الحكومة في بلاده مع الرئيس الجزائري، مشددا له على أنه "لا يمكن الوصول بنفس الطاقم".