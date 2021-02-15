العراق يشارك في مباحثات "أستانا" كمراقب

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال الحسيني لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لاجتماعات أستانا فسيمثل العراق فيها سفير جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية د. عبدالرحمن الحسيني".

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وتنطلق في مدينة سوتشي الروسية غداً الثلاثاء، أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات "مسار أستانا"، بمشاركة الدول الضامنة روسيا، وإيران، وتركيا، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.

وتجري المحادثات أيضاً بحضور أممي وعربي من قبل لبنان، والأردن، والعراق مراقبين، ومن المتوقع مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

في سياق متصل، أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي أن المسار السياسي السوري لم يفشل، مشددا أن بلاده تسعى لأن تتمكن اللجنة الدستورية السورية من إنهاء عملها بنجاح.

وقال أصغر حاجي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "المسار السياسي في سوريا لم يفشل"، موضحا "نحن حتى الآن عقدنا 5 اجتماعات للجنة الدستورية، والأطراف تبادلت وجهات النظر، وشكلنا اللجنة الدستورية، وكنا نتوقع أن يكون الطريق صعبا، لأن هذه الأطراف بينها 10 سنوات من الحرب وفقدان الثقة".

وأضاف أصغر حاجي "بناء الثقة أمر صعب، ولكن نحن بدأنا في هذا المسار، والأمور تطورت وتقدمت، ونسعى إلى أن تتمكن اللجنة الدستورية من إنهاء عملها بكل توفيق، وأن لا يتوقف هذا العمل، ونحن نراها تتقدم ولا نرى أن هذه الاجتماعات تفشل".