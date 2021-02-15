خارجية الوفاق: زيارة الوفد المصري إلى طرابلس تأتي لاستئناف الخدمات القنصلية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب مصادر مصرية، جاءت الزيارة للوقوف على آخر المتطلبات والإجراءات الخاصة باستئناف عمل السفارة المصرية التي تحدد في وقت لاحق، حيث أن الوفد لن يقوم بافتتاح السفارة بشكل رسمي اليوم الاثنين.

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من ناحية، قال محمد القبلاوي المتحدث باسم خارجية حكومة الوفاق، إن زيارة الوفد المصري لطرابلس اليوم: "تتعلق بالبدء في تقديم الخدمات القنصلية وستتم المباشرة من مقر السفارة".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الزيارة جاءت بشأن الوقوف على الترتيبات الخاصة باستئناف الخدمات القنصلية، والبدء بعمل السفارة، بحكم أن هذه الخدمات ستقدم من مقرها.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في زيارة هي الأولى منذ 6 أعوام، أجرى وفد أمني مصري، محادثات في العاصمة الليبية طرابلس، واجتمع مع وزيري الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق.

وكانت السفارة المصرية قد أغلقت بعد اقتحامها في يناير/ كانون الثاني 2014، ما دفع القاهرة لإغلاقها.

وتأتي الخطوة الحالية في ظل تأكيد مصر على مساندة المجلس الرئاسي الجديد والحكومة، وتقديم الدعم اللازم من أجل الاستقرار وصولا لإجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، والتي حددتها البعثة الأممية في 24 ديسمبر 2021.