"أنصار الله": نفذنا هجوما جويا على مطاري جدة وأبها وكانت الإصابة دقيقة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان نشره العميد يحيي سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة على حسابه بموقع "تويتر".

وقال سريع إن "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k".

وأضاف "كانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

واعتبر سريع أن هذه العمليات تأتي في إطار "الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية بشأن ما أورده المتحدث العسكري لـ "أنصار الله"، بشأن قصف مطاري جدة وأبها، إلا أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إحباط هجوم جديد لجماعة "أنصار الله"، بطائرة مسيرة استهدف المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف أن "محاولات الحوثيين بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب".

وكثفت "أنصار الله" خلال الأيام الأخيرة من هجماتها على أهداف داخل المملكة بطائرات مسيرة، وسط استنكار عربي ودولي.

وأمس الأحد، أعلنت الجماعة شن هجوم على مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين، فيما أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، أن التحالف العربي دمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون نحو منطقة خميس مشيط بالسعودية، وهي المنطقة التي تبعد عن مطار أبها بحوالي 18 كيلو متر.

وكانت "أنصار الله" قد عرضت مساء السبت، وقف هجماتها على السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ مقابل إيقاف القصف أيضا من الجانب السعودي، وذلك في تغريدة نشرها محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة، عبر حسابه على "تويتر".