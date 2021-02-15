إسرائيل تلغي المشاركة في معرض الدفاع الدولي بالإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين إسرائيليين، أن السلطات قررت إلغاء مشاركتها في معرض الأسلحة المقام في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب قيود السفر الجوي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تشارك عشرات الشركات الدفاعية الإسرائيلية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي في الفترة من 21-25 فبراير/شباط، وهي المشاركة الأولى، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر أيلول.

وأرجع المسؤولون السبب إلى الحظر الذي فرضته إسرائيل في 26 يناير/ كانون الثاني على السفر الجوي الدولي، والذي لا يزال ساريا بينما تكافح للتصدي لتزايد تفشي كوفيد-19.

ويجري تنظيم معرضي "آيدكس 2021" و"نافدكس 2021" ومؤتمر الدفاع الدولي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.