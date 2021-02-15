شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إيران تستخدم حاويات الأمم المتحدة لتخزين أسلحة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر لقناة العربية الإخبارية، إن الغارات الإسرائيلية التى استهدفت مطار دمشق فى سوريا فجر اليوم، أعقبت وصول طائرة شحن إيرانية لمطار دمشق، كاشفة عن أن صورا لأقمار صناعية أظهرت استخدام إيران حاويات للأمم المتحدة لتخزين أسلحة.

كان الجيش السوري قال اليوم الإثنين، إن دفاعاته الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء العاصمة دمشق، وذلك في أحدث قصف على أهداف إيرانية داخل البلاد.

وذكر بيان عسكري أن طائرات عسكرية إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان لضرب أهداف محددة على مشارف العاصمة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ، لكنه لم يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين.

وقال الجيش في البيان إن دفاعاته الجوية تواصل التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية في سماء العاصمة.