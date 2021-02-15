شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات الليبية المقبلة على أساس الإعلان الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه يمكن الاستناد إلى الإعلان الدستورى من أجل عقد الانتخابات الليبية العامة المقبلة، إضافة إلى قرار النواب في عام 2014 بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب.