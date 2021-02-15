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المملكة تتصدر قائمة مجلس التعاون الخليجي في نسب الشفاء من كورونا

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محمد السيد عبدالمنعم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الإحصاء اليومي الذي يصدره المجلس الصحي ‏لدول التعاون الخليجي ، عن صدارة المملكة لقائمة الدول الخليجية الأكثر ‏ارتفاعًا في نسب الشفاء من كوفيد-19 .‏

وسجلت المملكة نسب شفاء حتى أمس الأحد بـ 97.5%، جاءت بعدها ‏الإمارات بـ 95.1%، ثم قطر بـ94.3%، وحلت عمان رابعًا بـ ‏‏94%، والكويت بـ93.4%، ثم البحرين بـ93.2%.‏

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأحد ، تسجيل 322 ‏حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ‏ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 372732 حالة، ‏فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 363585 حالة.‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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