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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتصدر قائمة مجلس التعاون الخليجي في نسب الشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف الإحصاء اليومي الذي يصدره المجلس الصحي لدول التعاون الخليجي ، عن صدارة المملكة لقائمة الدول الخليجية الأكثر ارتفاعًا في نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .
وسجلت المملكة نسب شفاء حتى أمس الأحد بـ 97.5%، جاءت بعدها الإمارات بـ 95.1%، ثم قطر بـ94.3%، وحلت عمان رابعًا بـ 94%، والكويت بـ93.4%، ثم البحرين بـ93.2%.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأحد ، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 372732 حالة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 363585 حالة.
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