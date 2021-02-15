شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتصدر قائمة مجلس التعاون الخليجي في نسب الشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الإحصاء اليومي الذي يصدره المجلس الصحي ‏لدول التعاون الخليجي ، عن صدارة المملكة لقائمة الدول الخليجية الأكثر ‏ارتفاعًا في نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .‏

وسجلت المملكة نسب شفاء حتى أمس الأحد بـ 97.5%، جاءت بعدها ‏الإمارات بـ 95.1%، ثم قطر بـ94.3%، وحلت عمان رابعًا بـ ‏‏94%، والكويت بـ93.4%، ثم البحرين بـ93.2%.‏

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأحد ، تسجيل 322 ‏حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ‏ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 372732 حالة، ‏فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 363585 حالة.‏