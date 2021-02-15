شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «الباحة»: أمطار رعدية ممطرة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 -واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.