شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة» تحدد 4 اشتراطات للمقاولين والاستشاريين لمجال الطاقة الشمسية والكهروضوئية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الطاقة شروط تأهيل المقاولين والاستشاريين لمجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المربوطة بمنظومة التوزيع

وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه يتطلب الحصول على التأهيل استكمال أربعة مراحل وهي التقييم العام للمقاولين من خلال تقديم سجل تجاري بالنشاط والاستشاريين من خلال تقديم سجل تجاري متوافق مع الهيئة السعودية للمهندسين، ورخصة مکتب هندسي معتمد.

وفيما يتعلق بالاعتماد تقوم اللجنة بتقييم طلب كل مقاول/استشاري والرفع للاعتماد.

أما بالنسبة للتقييم الفني يتمثل في تقديم قائمة بالمهندسين وفنيي التركيب في المجال وتقديم نبذة عن مشاريعهم السابقة من ذات التخصص مع إرفاق شهادات التدريب المعتمدة في النشاط والتوقيع على وثيقة اللوائح والأنظمة النهائية وإصدار وتحديث قوائم.

أما الشرط الرابع فهو إصدار القوائم المؤهلة للمقاولين والاستشاريين الذين حققوا المتطلبات و تحديث قائمة المؤهلين للمقاولين والاستشاريين ونشرها في الموقع الالكتروني الهيئة تنظيم المياه والكهرباء ومشاركتها مع مقدم خدمة التوزيع و الاحتفاظ بسجل محدث لكل مقاول/ استشاري تم اعتماد تأهيله لدى اللجنة، ومقدم الخدمة.

وللتواصل مع لجنة التأهيل يمكن الارسال عبر البريد الالكتروني : [email protected]