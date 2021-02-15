عاصفة قطبية "تاريخية ونادرة" تصل مصر وبلاد الشام والسعودية وليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - تشير بيانات نماذج الطقس العالمية إلى أن منطقة الشرق الأوسط على موعد مع عاصفة ثلجية قطبية غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن يتشكل منخفض "عميق جدا" من أصل قطبي حول جزيرة قبرص.
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وبحسب "المركز العربي للمناخ"، تندفع الرياح القطبية "شديدة البرودة" بدءا من اليوم الاثنين، صوب البحر الأبيض المتوسط، تتسبب بموجة برد في مناطق تونس وليبيا وشرق الجزائر وتنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر درجة مئوية وتتساقط الثلوج على بعض مرتفعات ليبيا.
ويزداد تدفق الرياح القطبية مع نهاية الأسبوع الجاري قادمة من القطب الشمالي، حيث يغطي أجزاء من قارة أورونا وأفريقيا وغربي قارة أسيا بحالة هي الأندر من نوعها.
وبحسب المركز تعتبر هذه الموجة الباردة "تاريخية" لأنها شاملة لمساحات جغرافية ضخمة، حيث من المتوقع استمرارها لنهاية شهر فبراير/ شباط.
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وتتسبب درجات الحرارة المنخفضة في بعض المناطق بتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع وجود احتمالات لتطوره ليتحول إلى عاصفة ثلجية تضرب المنطقة يومي الأربعاء والخميس، في حال ثبات البيانات وعدم تغيرها.