العراق يعلق جميع الأنشطة الرياضية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكد الناطق باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، تعليق جميع المنافسات الرياضية في الوقت الحالي باعتبارها أحد الأنشطة التي تتضمن التجمعات.

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وقال في تصريحات، اليوم الاثنين، إن "جميع الأنشطة التي تتضمن تجمعات تؤجل في الوقت الحالي، وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأكد أن هذه القرارات صدرت بها أوامر تنفيذية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويأتي من ضمنها المباريات والألعاب بمختلف أنواعها".

وأضاف البدر أن "القرار عام ويشمل جميع المباريات ولا يوجد أي استثناء في الوقت الحالي".

يشار إلى أن الحكومة العراقية، قد أعلنت أول أمس السبت، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس السبت الماضي، اجتماعا هاما للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، لافتا إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات جائحة كورونا في البلاد، في ظل تزايد عدد الإصابات بين المواطنين، فضلا عن مناقشة أهم الإجراءات التي يمكن من خلالها احتواء الفيروس والحد من انتشاره".