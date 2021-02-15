شخبوط بن نهيان يعلق على تكريم السعودية له ويتحدث عن خدمته في المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال شخبوط في تغريدة بحسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "تكريم وتشريف عظيم أن أتوشح بتقدير خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

وأضاف "ستبقى ذكرى خدمتي على أرض المملكة المباركة عظيمة واستثنائية في مسيرة عملي الدبلوماسي".

وأمس الأحد، سلّم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، سفير دولة الإمارات السابق لدى المملكة شخبوط بن نهيان آل نهيان، وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية، وذلك بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وعبر وزير الخارجية السعودي خلال استقباله شخبوط في الرياض عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة وزيراً للدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.

يأتي أمر الملك سلمان نظير ما قام به السفير الإماراتي السابق لدى السعودية من "جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

يشار إلى أن شخبوط تولى منصب سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية منذ 2017 قبل تعيينه في المنصب الجديد، خلفا لأنور قرقاش.

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، أعلن إجراء تعديل مصغر، في وزارة الخارجية الإماراتية. وقال إنه تم تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان، وزيرا للشؤون الخارجية وأنور قرقاش مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة.