الجيش العراقي يدك أوكار "داعش" بضربات نوعية شمالي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HAIDAR MOHAMMED ALI

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن طيران الجيش وجه خمسة ضربات جوية دقيقة، استهدف فيها عناصر عصابات "داعش" في بحيرة حمرين، بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وكشفت الخلية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طائرات F_16 العراقية تنفذ ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين، وقد أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن القوات الأمنية تواصل ملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية، منوهة إلى مزيد من التفاصيل لاحقاً عن هذه الضربات.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلتنا، الخميس الماضي 11 فبراير، مقتل عدد من عناصر "داعش" الإرهابي بضربات نوعية نفذتها طائرات "إف-16"، في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، شمال بغداد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".