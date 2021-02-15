اشتباكات بالصواريخ والقذائف بين عائلتين في لبنان... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "مستقبل وطن نيوز" عن وسائل إعلام لبنانية قولها بأن اشتباكات مسلحة وقعت في منطقة الليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية، بالرصاص وصواريخ "آر بي جي"، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، بينما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتيل.

وكشفت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن سقوط 4 جرحى نتيجة اشتباكات عنيفة وقعت، ليل الاثنين، بين عائلتين في منطقة الكفاءات والليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية، استخدم فيها الرصاص وقذائف "آر بي جي"، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاشتباكات.