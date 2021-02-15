العراق... سجن مسؤول سياسي سابق أحدث ضررا جسيما في الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن محكمة النزاهة الاتحادية العراقية، بأنها أصدرت حكما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، بحق محافظ ديالي السابق.

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واتهمت المحكمة المحافظ السابق، بإحداثه ضررا جسيما في أموال ومصالح الدولة العراقية.

وكشفت التحقيقات أن محافظ ديالي السابق، قام بإهدار أكثر من مليار ونصف المليار دينار عراقي من أموال الدولة العراقية بإحالته مشروعات بالتخصيص المباشر إلى شركات بعينها من دون الرجوع إلى وزارة التخطيط.

وتضمن الحكم ضد محافظ ديالي السابق، الحجز على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالسياسي السابق، ومنعه من السفر، وإلزامه بالتعويض، وفقا لبيانات قانون أصول المحاكمات الجزائية.