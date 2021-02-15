شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأحوال المدنية» للنساء اللائي تجاوزن سن استخراج الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للأحوال المدنية تنبيهاً مهماً للمرأة التي بلغت السن القانونية ولم تستخرج الهوية الوطنية.

وأكدت الأحوال المدنية في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر” إن هناك غرامة مالية تفرض على المرأة التي تتجاوز سن الـ18 عاماً ولم تستخرج الهوية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن المستندات المطلوبة لاستخراج الهوية الوطنية للنساء هي:-

صورة شخصية مقاس 4*6.

الأصل من حفيظة النفوس، ما إن وُجدت.

وثيقة توضح طبيعة العمل، ما إن وُجد.

تقديم نموذج 272/7.

للسيدة الأرملة؛ صورة من دفتر عائلة الزوج المتوفي.

أصل وصورة شهادة الطلاق للمطلقة.

لربات المنازل، تقديم إقرار بذلك.

بطاقة هوية من يحضر مع السيدة لإثبات الهوية.