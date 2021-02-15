شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني يتوقع : ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة .. والذروة غدا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الباحث في الطقس والمناخ ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد ‏معظم أجواء المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن ذروتها غدًا ‏‏الثلاثاء.

وقال الحصيني أن درجات الحرارة العظمى، قد تصل إلى أوائل الثلاثينيات لأول مرة ‏منذ دخول شتاء هذا العام، بسبب تعمق كتلة دافئة نتيجة ‏اقتراب المنخفض العملاق القطبي من شرق المتوسط.‏

وأضاف أن ذروة الحالة القطبية على شرق المتوسط، ستكون ‏خلال يومي الأربعاء ، والخميس المقبلين، ما يعني أن موجة ‏البرد المتوقعة على المملكة سوف تكون على دفعتين، إذ تغطي ‏الثلوج من خفيفة إلى متوسطة أجزاء من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك فجر الأربعاء والخميس.‏

وأشار إلى أن حالة الطقس اليوم الإثنين ستميل للبرودة على ‏معظم مناطق المملكة عدا: مكة والمدينة وجازان والتي تشهد ‏أجواءً معتدلة، إذ سجلت أدنى درجات الحرارة الصغرى في أبها ‏فجر اليوم بـ10 درجات، فيما كانت أعلاها في جدة بـ 25 درجة. ‏