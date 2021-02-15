شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني يتوقع : ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة .. والذروة غدا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع الباحث في الطقس والمناخ ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد معظم أجواء المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن ذروتها غدًا الثلاثاء.
وقال الحصيني أن درجات الحرارة العظمى، قد تصل إلى أوائل الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول شتاء هذا العام، بسبب تعمق كتلة دافئة نتيجة اقتراب المنخفض العملاق القطبي من شرق المتوسط.
وأضاف أن ذروة الحالة القطبية على شرق المتوسط، ستكون خلال يومي الأربعاء ، والخميس المقبلين، ما يعني أن موجة البرد المتوقعة على المملكة سوف تكون على دفعتين، إذ تغطي الثلوج من خفيفة إلى متوسطة أجزاء من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك فجر الأربعاء والخميس.
وأشار إلى أن حالة الطقس اليوم الإثنين ستميل للبرودة على معظم مناطق المملكة عدا: مكة والمدينة وجازان والتي تشهد أجواءً معتدلة، إذ سجلت أدنى درجات الحرارة الصغرى في أبها فجر اليوم بـ10 درجات، فيما كانت أعلاها في جدة بـ 25 درجة.
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