شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية ضباب بالإمارات بارد بالكويت ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج العربي، حيث تنشط الرياح في المملكة العربية السعودية، أما في الإمارات فيسود ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، ويتوقع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم.

ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وستكون الرياح شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يسود اليوم ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، يصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 10 – 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:55 والمد الثاني عند 04:27 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:45 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:04 المد الثاني عند الساعة 00 :19 والجزر الاول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:51 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 26 17 95 40 دبــي 26 15 95 40 الشارقة 27 15 95 40 عجمان 26 16 95 45 أم القيوين 27 15 95 40 رأس الخيمة 28 14 90 35 الفجيرة 26 18 80 50 العين 28 15 95 30 ليوا 28 15 95 30 الرويس 23 18 90 50 السلع 22 17 86 45 دلما 25 17 85 50 طنب الكبرى 25 18 85 50 طنب الصغرى 25 18 85 50 أبو موسى 25 18 85 50 .

طقس الكويت

قال مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين سيكون ليلًا مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

أما نهارًا يكون مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .