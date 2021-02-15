شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف برنامج حساب المواطن ، سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين .
وأوضح البرنامج من خلال حساب “خدمة العملاء”، أن عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة بـ90 يوماً، يؤدي إلى لإيقاف حساب المستفيد.
جاء ذلك رداً على استفسار أحد المستفيدين، حيث اشتكى من عدم تمكنه من الدخول على حسابه الشخصي في البرنامج، وذلك بسبب انتهاء فترة التسجيل.
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