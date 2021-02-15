لبنان يلقح 1100 من العاملين في القطاع الطبي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "النشرة" تصريحات ​عبد الرحمن البزري الذي قال إن "الرؤساء الثلاث التزموا الخطة الموضوعة وتمّ اليوم تلقيح 1100 شخص من العاملين في الجسم الطبي".

ولفت البزري قائلا"وصلنا 28 ألف جرعة لقاح والأسبوع القادم يصل 32 ألفاً، وللوصول إلى مناعة مجتمعية نحن بحاجة لعشرة ملايين جرعة لقاح".

وأضاف البرزي إنه "منذ البداية أي من لحظة بداية خطة التلقيح تم الإتفاق بين الجميع على ضرورة أن تنفذ الخطة بحسب الرؤية المرسوم لها مشددا على أهمية اتباع الأولويات فيه، وبعد انقضاء أول يوم من التلقيح نؤكد أن الأمور تسير على ما يرام ونزول رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​ وتأكيده أنه لن يتلقى ​اللقاح​ لأنه ليس من الفئة التي يحق لها، هذا تأكيد على أن خطة التلقيح تسير كما يجب".