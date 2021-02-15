صحيفة: الدور الفرنسي في لبنان على المحك ومهدد

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت أوساط واسعة الاطلاع لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن "الدور الفرنسي في ​لبنان​ بات على المحك، فإما أن يستطيع فرض ​الحكومة​ قريباً، وإما سيسقط هذا الدور لفترة طويلة"، لافتة إلى أن ​باريس​ أصبحت أمام معادلة now أو never".

وتعليقاً على خطاب رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، لاحظت أوساط سياسية معارضة لـ"بيت الوسط" أن "هناك فراغات واجتزاء في الرواية التي سردها حول العراقيل التي تؤخّر ​تشكيل الحكومة​".

كما تساءلت المصادر "لماذا يكون للحريري ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و"​حزب الله"​ والنائب السابق ​وليد جنبلاط​ الحق في تحديد هويات الوزراء السنّة و​الشيعة​ و​الدروز​، بينما يريد الحريري أن يتدخّل في أسماء الوزراء المسيحيين، ومن قال له أن الدكتورة فاديا كيوان، التي لمح إليها، يجب أن تكون مقبولة حكما عند ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، فقط لأنه كان قد تمنى دعمها لتولي مركز في الخارج انطلاقاً من كونها لبنانية بالدرجة الأولى؟ ومن قال له أيضاً أنّ القاضي زياد أبو حيدر الذي رشحّه ل​وزارة الداخلية​ هو خيار مقبول بالضرورة لدى عون، لمجرد أنّ هذا القاضي تمّ تعيينه في مركزه أيام وزير العدل السابق والمستشار الرئاسي الحالي ​سليم جريصاتي​؟".