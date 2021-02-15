شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تصادم عدد من السيارات على الدائري الشرقي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع حادث تصادم بين عدد من المركبات على الدائري الشرقي في الرياض.

وأظهر المقطع الذي وثقه مواطن، قيام قائد مركبة بتعمد مضايقة سيارة أخرى بالوقوف أمامها بشكل مفاجئ، مما تسبب في وقوع حادث التصادم، وعرقلة الحركة المرورة بالدائري الشرقي بالرياض.