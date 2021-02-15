شكرا لقرائتكم خبر عن الجندي تركي الشمري.. بطل افتدى وطنه بجسده في ميادين الشرف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

البطل الجندي تركي الشمري من أبطال الحد الجنوبي الذين سجلوا أسمائهم بأحرف من نور في سجلات البطولة والشرف والشجاعة في مواجهة العدو في الحد الجنوبي.

الجندي تركي الشمري بطل افتدى وطنه بجسده في ميادين الشرف، وسُجل في قائمة المصابين من أجله متقلدا وساما رفيعا من الفخر.

وحارب الجندي البطل تركي الشمري في الحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن ضد اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية، إلى أن فقد قدمه اليمنى في مواجهة العدو الغادر.