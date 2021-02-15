شكرا لقرائتكم خبر عن متهور يقود دراجة آلية على إطار واحد.. تحرك عاجل من مرور العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأحد، ضبط قائد دراجة آلية نشر مقطع فيديو وهو يقود الدراجة على إطار واحد.
وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد الدراجة الآلية الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الدراجة على إطار واحد”.
وأضافت الإدارة العامة للمرور أن قائد الدراجة عرض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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