عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاتف فيفو القابل للطي.. صور تكشف الاختراع ذا الخمس كاميرات

الإثنين 15 فبراير 2021

الخليج 365

حصلت شركة التكنولوجيا الصينية "فيفو" على براءة اختراع لهاتف ذكي فريد من نوعه إذ إنه قابل للطي ويحمل خمس كاميرات.



وحسب موقع "جي إس إم أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف فيفو الجديد يدعم شاشة تمتد للجزء الخلفي من الجهاز.

وتشير التصميمات المرفقة مع براءة الاختراع إلى عزم "فيفو" إضافة 5 كاميرات على الجزء الخلفي لهاتفها القابل للطي، بالإضافة إلى فلاش "إل إي دي".

ويحاكي الهاتف تصميما قابلا للطي من إصدار نظيرتها موتورولا والمسمى Motorola StarTAC العكسي، والذي يضم مفصلة خارجية في الأسفل وشاشة ممتدة إلى اللوحة الخلفية.

ولا يعني الحصول على براءة اختراع لهذا التصميم غير العادي لهاتف قابل للطي، أن شركة فيفو تخطط لإطلاق الجهاز قريبا للاستخدام التجاري.

يشار إلى أن شركات تصنيع الهواتف الذكية تقوم بتجربة عدد من التصميمات المختلفة للهواتف القابلة للطي مع وجود أعداد بسيطة منها داخل الشركة المصنعة فقط.

وبعض تلك الأجهزة لم يتم إطلاقها إلى الأسواق حتى الآن، ولكن هي فقط دليل على تطوير الشركات التقنية لمزيد من الأفكار الرائعة التي تخرج عن نطاق الهواتف التي تعمل باللمس التي يتم تصنيعها حاليا.