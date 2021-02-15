عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسعر 40 دولارا.. شاحن سريع من نوبيا للهواتف الذكية

الإثنين 15 فبراير 2021

الخليج 365

أطلقت شركة نوبيا الشاحن السريع GaN Pro 65 Watt Triple-Port-Charger الجديد بسعر يبلغ نحو 40 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الصينية أن الشاحن السريع GaN Pro 65 Watt Triple-Port-Charger الجديد يعتمد على مركب "نتريد الجاليوم" في تصنيع أشباه الموصلات، مشيرة إلى أنه يأتي بأبعاد مدمجة تبلغ 40.6×66 ملم ويوفر طاقة قدرها 65 واتا.

ويشتمل الشاحن الجديد -كما يتضح من اسمه– على ثلاثة منافذ، اثنين منهما USB-C1 وUSB-C2، بالإضافة إلى منفذ USB-A.

ويتوافق الشاحن GaN Pro 65 Watt Triple-Port-Charger الجديد مع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة اللاب توب.