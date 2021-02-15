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بسعر 40 دولارا.. شاحن سريع من "نوبيا" للهواتف الذكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسعر 40 دولارا.. شاحن سريع من نوبيا للهواتف الذكية

الإثنين 15 فبراير 2021

الخليج 365

أطلقت شركة نوبيا الشاحن السريع GaN Pro 65 Watt Triple-Port-Charger الجديد بسعر يبلغ نحو 40 دولارا أمريكيا.

 

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاحن السريع GaN Pro 65 Watt Triple-Port-Charger الجديد يعتمد على مركب "نتريد الجاليوم" في تصنيع أشباه الموصلات، مشيرة إلى أنه يأتي بأبعاد مدمجة تبلغ 40.6×66 ملم ويوفر طاقة قدرها 65 واتا.

 

ويشتمل الشاحن الجديد -كما يتضح من اسمه– على ثلاثة منافذ، اثنين منهما USB-C1 وUSB-C2، بالإضافة إلى منفذ USB-A.

 

ويتوافق الشاحن GaN Pro 65 Watt Triple-Port-Charger الجديد مع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة اللاب توب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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