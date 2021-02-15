شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري: طائرات إسرائيلية حلقت فوق الجولان وقصفت أهدافا في دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش السوري اليوم الاثنين إن دفاعاته الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء العاصمة دمشق وذلك في أحدث قصف على أهداف إيرانية داخل البلاد.

وذكر بيان عسكري أن طائرات عسكرية إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان لضرب أهداف محددة على مشارف العاصمة مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ لكنه لم يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين.

وقال الجيش في البيان إن دفاعاته الجوية تواصل التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية في سماء العاصمة.