عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على خطى أرنولد شوارزنيجر.. ميجان ماركل تنضم لعالم السياسة

الإثنين 15 فبراير 2021

الخليج 365

تداول عدد من المواقع الخبرية العالمية رغبة الممثلة الأمريكية ميجان ماركل في دخول عالم السياسة، أسوة بزميلها أرنولد شوارزنيجر.



ووفقًا لمجلة "أوك" الأمريكية، تخطط دوقة ساسكيس السابقة للترشح لمنصب حكومي على خطى أرنولد شوارزنيجر، حاكم ولاية كاليفورنيا سابقًا.

وأضافت المجلة، أن هذه الخطوة تأتي بسبب تجدد إيمان "ماركل" في السياسة بعد رحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورغبتها في إصلاح ما أفسدتها إدارته.

وقالت "ماركل" إنها تفكر في تولي منصب سيناتور، خلفًا لنائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، قبل أن يذهب المنصب لشخص آخر.

وذكر الخبير الاستراتيجي بشؤون الحزب الديمقراطي، مايك تروخيو، أن مؤسسة Archewell الخاصة بميجان وزوجها الأمير هاري يمكن استخدامها لتمويل انتقال ميجان إلى عالم السياسة.

وأضاف، أن "شوارزنيجر" سبق وفعلها باستخدام مؤسسته، لكنه يرى أن "ماركل" ما زالت في مرحلة التفكير والتخطيط لأن التنفيذ سيستغرق وقتًا طويلًا.