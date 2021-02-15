الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في أجواء ريف دمشق.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى: أن "قوات الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية بمحيط العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر في حديثه لمراسل "سبوتنيك"، أن "صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي المحتلة أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، محاولة استهداف مواقع عسكرية سورية، لتتكفل الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لها وإسقاط معظمها".

ونقل التلفزيون الرسمي السوري، مقطع فيديو، يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية في سماء ريف دمشق وإسقاط عدد منها.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه على الريف الجنوبي للعاصمة السورية خلال الشهر الجاري، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأربعاء 3 فبراير/شباط الجاري، لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المناطق العسكرية جنوب دمشق.