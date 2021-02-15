شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل لقاء ولي عهد أبوظبي والرئيس الأوكراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المهمة المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان - خلال زيارة الرئيس الأوكراني التي يقوم بها للإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - مختلف جوانب التعاون التكنولوجي والاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بجائحة " كورونا " والجهود المبذولة في مواجهتها وأهمية التنسيق والتعاون بين دول العالم لمعالجة تداعياتها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن ثقته في أن الزيارة ستكون إضافة مهمة إلى مسار علاقات البلدين على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بإقامة شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات.

وأكد أن الإمارات داعية سلام واستقرار وتعايش في المنطقة والعالم لإيمانها التام بأن التنمية التي تتطلع إليها الشعوب لا تتحقق إلا في ظل السلام والاستقرار، ولهذا فإنها تدعو دائماً إلى الحوار والحلول السياسية للمشاكل والصراعات بين الدول في كل مناطق العالم.

من جهته.. هنأ الرئيس فلوديمير زيلينسكي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات رئيساً وحكومةً وشعباً بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، مؤكداً أهمية هذا الإنجاز الاستثنائي في خدمة المجتمع العلمي العالمي والبشرية وأنه إضافة قيمة إلى جهود العالم في مجالات علوم الفضاء.

وأعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى المؤسسات الصحية في بلاده لتعزيز قدراتها وجهودها في مواجهة جائحة "كورونا"، مؤكدا حرصه على تنمية مجالات التعاون بين أوكرانيا ودولة الإمارات في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.