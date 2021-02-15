شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة «مفخخه» أطلقها الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخه” أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة. وشددت قوات التحالف في تصريحات نقلتها “الإخبارية” على أن محاولات الاعتداء الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية متعمده وتمثل جرائم حرب. وأكد “التحالف” على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يوافق مع القانون الدولي.

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