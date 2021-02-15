شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الحمدان يستعرض جانباً من «الروايات الساقطة» عن عمر بن الخطاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استعرض الباحث والمفكر الإسلامي فهد بن محمد الحمدان جانبا من القصص المكذوبة حول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقال الحمدان إن من أبرز هذه القصص المكذوبة هي قصة الثوبين، مضيفا أن أحد الصحابة وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه رأى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبين فقال “لا سمع ولا طاعة”.

وأكد الكاتب والمفكر فهد الحمدان أن هذا لا يمكن أن يقوله صحابي تربى على يد بينا محمد صلى الله عليه وسلم، وروايتها مكذوبة.

وأوضح لماذا تكثر القصص والروايات الساقطة والمكذوبة عن عمر بن الخطاب، مشيرا إلى أنه كان من أقوى الخلفاء في حزمه وعزمه وأكثرهم هيبة، وتريد الروايات الباطلة هدفها إسقاط هيبته وهيبة الخلفاء والحكام المسلمين من بعده.