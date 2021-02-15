ملك الأردن: القضية الفلسطينية وحماية المقدسات بالقدس على رأس أولوياتنا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اجتماع الملك عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأحد، برؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

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ويشرف الأردن، من خلال دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، وذلك بموجب القانون الدولي.

وفي سياق آخر، أكد الملك الأردني على علاقات بلاده القوية إقليميا ودوليا، و"حرص المملكة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وشدد على أهمية "دور السفراء والبعثات الدبلوماسية في توطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع آفاق التعاون لتحفيز الاقتصاد الوطني، وجلب فرص جديدة لتحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية".